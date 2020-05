Incendeia carro de guarda prisional da cadeia de Setúbal

O carro de um guarda da cadeia de Setúbal foi incendiado na madrugada de quarta-feira, quando estava estacionado junto à prisão. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, com o proprietário da viatura a acreditar poder estar a ser alvo de perseguição por parte de um recluso.O guarda terá apreendido telemóveis ao preso e, depois deste sair da cadeia, afirma que já o ameaçou de morte, chegando a atiçar-lhe cães, que o morderam.O recluso, de novo detido por suspeitas de roubos, foi colocado em prisão domiciliária. No entanto, terá cortado a pulseira há cerca de uma semana e encontra-se a monte. É, agora, o principal suspeito do crime de fogo posto. m.c.