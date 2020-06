Incendeia casa após agredir mulher e filhos no Fundão

A Polícia Judiciária da Guarda, em colaboração com a GNR do Fundão, deteve um homem de 42 anos, suspeito dos crimes de violência doméstica e incêndio urbano na aldeia de Atalaia do Campo. “Após agressões à sua companheira e também aos filhos desta, que a tentaram socorrer, o detido acabou por os expulsar da residência do casal. Depois trancou-se no interior da casa ateando fogo a uma divisão”, adianta fonte da PJ.









Os crimes ocorreram na noite de quarta para quinta-feira. O suspeito, agricultor de profissão, já foi presente a juiz para primeiro interrogatório judicial e vai aguardar o desenvolvimento do processo em prisão preventiva.