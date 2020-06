Incendeia casa após discussão com companheira

Um ajudante de cozinha de 34 anos, que já cumpriu pena de prisão por ter incendiado a casa de uma ex-namorada, foi detido pela PJ de Lisboa por ter reincidido no mesmo delito.





Em comunicado, a PJ explica que o novo fogo provocado pelo homem ocorreu pelas 23h00 de sábado, na zona da Ajuda. Numa nova relação com uma colega, o homem já tinha sido alvo de queixa por violência doméstica. Apesar de a vítima ter retirado a participação, as agressões continuaram. No sábado, após nova discussão, a mulher saiu de casa para ir trabalhar. Sozinho, o homem usou um isqueiro para, através de chama direta, incendiar cadeiras na sala, e móveis.