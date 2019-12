Inquilino incendeia casa e agride PSP no Seixal

Um desentendimento entre um inquilino e o respetivo senhorio, esta quarta-feira de manhã, na Arrentela, Seixal, terminou com uma casa incendiada, uma tentativa de agressão à facada e violência contra agentes da PSP e o respetivo carro patrulha.O caso ocorreu na praceta Gregório Crispim Oliveira. Por motivos ainda não totalmente apurados, o homem que vivia no apartamento desentendeu-se com o senhorio e ateou fogo à casa. A seguir tentou espetar uma faca no mesmo, mas vítima conseguiu esquivar-se.A PSP, que tinha sido alertada para a situação, chegou rapidamente ao local e tentou deter o agressor, mas teve de enfrentar a fúria do homem, que resistiu. Um dos agentes ficou com um dedo torcido quando tentou algemar o suspeito e sofreu arranhões num braço.Segundo oapurou, já durante o transporte para a esquadra, o homem manteve o comportamento violento e desferiu vários pontapés nas costas dos bancos onde seguiam os agentes, causando danos na viatura policial.