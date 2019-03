Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incendeia casa para se vingar do senhorio

Homem estava revoltado com o senhorio que o queria expulsar do quarto. Caso aconteceu em Aveiro.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Revoltado com o senhorio, que lhe tinha dado ordem de expulsão do quarto que tinha arrendado, numa casa do largo Conselheiro Queirós, em Aveiro, um vendedor de telemóveis, de 49 anos, decidiu vingar-se.



Na madrugada de 30 de abril do ano passado, quando o senhorio e um outro inquilino estavam a dormir, o homem pegou num colchão e em várias peças de roupa. Os artigos foram depois regados com petróleo e incendiados. O arguido fugiu do local. Foi mais tarde detido e está em prisão preventiva.



De acordo com a acusação consultada pelo CM, o arguido mantinha conflitos com o senhorio. Na sequência de um plano traçado, o homem regou ainda o chão do quarto e da sala com petróleo, e deixou o colchão e as peças de roupa em chamas às portas dos quartos onde dormiam o senhorio e o outro inquilino.



Foi o intenso fumo originado pelas chamas que acabou por acionar o alarme de incêndio da residência - e que acordou os dois homens que se depararam com a casa já a arder. Os prejuízos na habitação, refere o Ministério Público, ascendem aos 500 euros.



O homem já está a ser julgado no Tribunal de Aveiro por um crime de incêndio, explosões e outras condutas especialmente perigosas. "O fogo poderia causar lesões e até a morte dos habitantes da residência, criando perigo para a vida dos mesmos que, em virtude da hora, se encontravam a dormir e sem possibilidade de reação", lê-se na acusação, que refere perigo de propagação do fogo a casas vizinhas.