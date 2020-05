Incendeia e mata a mãe idosa com forquilha

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A idosa, de 91 anos, acordou já com o corpo a arder. Conseguiu sair da cama em chamas e arrastou-se vários metros, desde o quarto ao corredor, onde acabou por perder os sentidos. Ao ver que a mãe ainda estava viva, o filho, que a tinha regado com álcool etílico e incendiado, na casa em que ambos viviam, em Vila Chã, Vila do Conde, pegou numa forquilha e perfurou o corpo de Maria da Conceição Penida, repetidamente, até a matar. Ví...