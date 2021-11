Completamente alcoolizado, um desempregado, de 33 anos, ateou dois incêndios numa zona florestal próxima de várias habitações, no domingo à noite, em Mariz, no concelho de Barcelos, para assustar os vizinhos com quem está desavindo.









Acabou detido na segunda-feira pela PJ de Braga, depois de ter confessado os crimes a um vizinho. Ainda ameaçou que ia incendiar a casa de uma familiar.

No mesmo dia a PJ avançou para o terreno e, com a colaboração da GNR de Barcelos, deteve o incendiário. Apesar de não ter assumido os crimes, ficou detido.