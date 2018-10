Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incendeia zona de floresta para se vingar dos vizinhos

Caso ocorreu na Serra da Lousã. PJ já deteve este ano 41 pessoas por fogo posto doloso.

Por Liliana Rodrigues | 08:52

Disposto a vingar-se dos vizinhos, com quem não tinha boas relações, decidiu incendiar, sempre de noite e com um isqueiro, as imediações das habitações, numa zona de floresta da serra da Lousã.



O incendiário, de 53 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Centro que lhe imputa pelo menos dois incêndios desde agosto último. Depois de ouvido em tribunal, o juiz não teve dúvidas: o arguido, que está desempregado, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



Com a detenção na Lousã, a Polícia Judiciária já deteve este ano 41 incendiários, menos do que no ano passado "também porque tem havido menos ocorrências", disse ao CM fonte da PJ. Só na semana passada foram detidos seis incendiários, dois deles bombeiros - um no Sabugal e outro em Vila Velha de Ródão - que atearam incêndios diretamente na floresta.



A Polícia Judiciária sublinha a "estreita colaboração do grupo de trabalho criado na Unidade de Missão Para a Valorização do Interior, considerando que "tem sido fundamental a articulação da PJ com entidades da Proteção Civil, Associações de Bombeiros e, em especial, da GNR.



PORMENORES

19 em preventiva

Dos 41 incendiários detidos este ano, quase metade viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais grave: 19 estão presos preventivamente, à espera de julgamento.



Localidades afetadas

Cinfães, Sabugal, Sertã, Vila Velha de Ródão, Vila Real e Lousã foram as localidades que estiveram em perigo devido à atuação dos seis incendiários detidos, só na última semana, pela Polícia Judiciária. Em alguns dos casos foi necessário recorrer a meios aéreos para evitar danos mais elevados.