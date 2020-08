Incendiária da Guarda não pode comprar fósforos

Um juiz do Tribunal da Guarda aplicou como medida de coação a uma mulher, suspeita de um crime de incêndio, a proibição de comprar fósforos e isqueiros, libertando-a.A mulher, de 51 anos, foi detida pela PJ da Guarda por na quarta-feira à noite ter lançado fogo a uma zona de vegetação seca que depois se propagou a uma casa devoluta e a um armazém com feno, em Arrifana.A suspeita agiu por motivos fúteis e após se ter desentendido com uma outra mulher que cuida da propriedade onde lavraram as chamas. O incêndio provocou prejuízos avaliados em 30 mil euros.