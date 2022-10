A mulher que se deslocava com muleta e ateou quatro fogos entre Coruche e a Fajarda foi esta quinta-feira absolvida. O Tribunal de Santarém deu como provado que a arguida, de 64 anos e bipolar, atuou no quadro de um surto psicótico e deu-a como inimputável.O internamento foi substituído por acompanhamento psiquiátrico permanente, que já recebe. Em 2021, incendiou uma carrinha, um caixote do lixo, um depósito de botijas de gás e deu origem a um incêndio florestal.