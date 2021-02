Uma mulher, de 47 anos, foi detida pela PJ por suspeita de ser a autora do fogo, domingo, numa pensão de Coimbra, que causou a morte de um homem de 72 anos, dois feridos e nove desalojados.



"Com recurso a um isqueiro, ateou o incêndio nas roupas do quarto de um hóspede", refere a PJ. Em menos de dois meses, a suspeita foi detida duas vezes pelo mesmo crime. Ficou esta terça-feira em prisão preventiva.

