Incendiário agressor queima pertences da mulher mas poupa fotos da boda

Juíza entendeu atitude como nova ameaça. “Este casamento acaba quando eu quiser”.

Por Patrícia Moura Pinto, A.I.F. e P.L.L. | 08:43

Um homem de 63 anos foi esta quinta-feira condenado pelo Tribunal de Vila Real por violência doméstica e incêndio a quatro anos e oito meses de cadeia, em pena suspensa. O agressor foi detido pela PJ em março de 2018, depois de ter incendiado as camas da habitação e os pertences da ex-mulher.



"O arguido, em 30 anos de casamento, sempre a humilhou, maltratou e manipulou", referiu a juíza, sublinhando o facto de aquele ter ateado fogo a vários pertences de valor emotivo para a vítima - como fotos com os filhos -, salvaguardando o álbum de casamento, que deixou aberto na mesa da cozinha. "Para o tribunal, é uma espécie de ameaça, do género ‘o nosso casamento só acaba quando eu quiser porque tu aqui não riscas nada’", vincou a magistrada.



O homem, agora casado com outra mulher, vai ter ainda de pagar 8 mil euros à ex-companheira e de frequentar uma formação "no âmbito da prevenção da violência doméstica". "Caso pise o risco, vai dentro", avisou-lhe ainda a juíza.



Noutro caso, esta quinta-feira, em São Pedro da Cova, Gondomar, um homem de 54 anos golpeou a mulher, de 52, na barriga, com um canivete, em frente à filha menor do casal. Uma vizinha deu o alerta e o suspeito foi detido pela GNR de Fânzeres. A vítima não corre risco de vida.



Em Paredes, outro suspeito, de 52 anos, foi detido por ameaçar a companheira, de 47, com diversas alusões às armas que tinha. A GNR apreendeu-lhe uma carabina, catanas, bestas, um arpão e ainda uma mira telescópica.