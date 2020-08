Incêndiário alcoolizado apanhado em flagrante a atear fogo em Vouzela

brigou ao corte da Estrada Nacional 226 e à evacuação de algumas aldeias.

Um homem com cerca de 40 anos foi detido esta quinta-feira após ter sido apanhado em flagrante delito pela GNR a atear um fogo em Vouzela, no distrito de Viseu.O suspeito foi interceptado pelas autoridades meia hora depois de o alerta para o incêndio ter sido dado, junto à Barragem das Cainhas, na localidade de Paredes Velhas.O crime passou para a alçada da Polícia Judiciária que se dirigiu ao local e continuou a investigação. O homem, que se encontrava alcoolizado no momento da detenção, confessou o crime aos inspetores.O incêndio acabou por não tomar grandes proporções devido à rápida intervenção dos bombeiros e da ação da GNR que conseguiu travar o suspeito, que continuava a atear focos de incêndio.Recorde-se que o dia de ontem foi particularmente duro para os bombeiros da região que combatiam à mesma hora um incêndio no concelho de Sernancelhe, que o