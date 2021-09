Incendiário ateou fogo em Soure porque estava irritado

Um homem, de 64 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Centro por atear um incêndio florestal em Granja do Ulmeiro, Soure.O arguido disse às autoridades que lançou as chamas após uma discussão familiar que o deixou muito irritado. Recorrendo a chama direta, ateou o incêndio numa zona de mato com eucaliptos.