Incendiário ateou fogos em Ourêm por vingança

O suspeito de ter ateado vários focos de incêndio em Boleiros, Ourém, um deles junto a um posto de combustível, começa esta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de Santarém por cinco crimes. O arguido, detido pela Polícia Judiciária em maio de 2021, lançou os fogos devido ao mau relacionamento que mantinha com a proprietária do anexo onde morava e com os vizinhos.No mesmo terreno, onde habitava, existiam uma bomba de gasolina e a respetiva loja de conveniência, um café, um espaço de venda de velharias e um barracão onde são armazenadas alfaias agrícolas, que o arguido tentou destruir.Segundo o processo, o homem, de 41 anos e de nacionalidade francesa, começou por ameaçar de morte uma funcionária da gasolineira e a senhoria, que chamou a GNR ao local. O arguido fugiu antes da chegada dos militares, mas regressou durante a madrugada do dia 23 de maio, ateando focos de incêndio no barracão agrícola, no sótão da loja de conveniência, junto a três botijas de gás, que estavam no pátio e nos carros da senhoria e de um vizinho.