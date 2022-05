"Peguei fogo à casa e a minha vizinha ficou lá a morrer, no andar de baixo.” Foi o próprio incendiário que esta segunda-feira, às 00h40, pouco depois de lançar fogo à habitação, em Arosa, Guimarães, confessou o crime a uma patrulha da GNR e guiou os militares até ao local. Mesmo com o edifício em chamas, os guardas entraram a tempo de salvar a moradora, de 64 anos, doente, que dormia no rés do chão.









