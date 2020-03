Incendiário de 77 anos detido em Viseu

Um homem, de 77 anos, ateou de forma propositada um incêndio florestal, em Viseu. Foi identificado pela GNR, mas a PJ do Centro continua a investigar.

Tudo aconteceu a 28 de fevereiro. O suspeito, através de chama direta, com recurso a um isqueiro, ateou um incêndio que consumiu uma área de 0,23 hectares de mato e colocou em perigo, por estar em continuidade, uma mancha florestal de eucalipto.





A GNR efetuou uma busca à viatura do suspeito e apreendeu o isqueiro que este usou no crime. Agora, a investigação passou para a alçada da PJ, que continua a recolher provas do caso.