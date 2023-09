José Miguel Araújo, de 28 anos, já tinha sido detido pela Polícia Judiciária de Braga na semana passada. Foi libertado devido à greve dos Oficiais de Justiça, que impossibilitou que fosse sujeito a primeiro interrogatório judicial nas 48 horas previstas pela lei. Esta quarta-feira voltou a ser preso por ordem do tribunal e foi de imediato presente a juiz no Tribunal de Ponte da Barca. Chorou ao ouvir o juiz de instrução decretar a prisão preventiva. Já está na cadeia de Braga.









O incendiário, considerado pelo diretor da PJ de Braga como um dos “maiores incendiários do País”, está indiciado por 20 crimes de incêndio florestal nos últimos cinco meses. Mas a investigação não tem dúvidas de que o operário da construção civil tenha sido o autor de mais de uma centena de incêndios florestais que ocorreram no concelho de Ponte da Barca nos últimos anos.

José Miguel, conhecido pela alcunha de ‘Vila Nova’, assumiu a autoria de vários dos incêndios que lhe são imputados. O último que ateou ocorreu na freguesia de Touvedo S. Salvador, no dia 28 de agosto, e ameaçou dezenas de casas e até um santuário. O fogo consumiu cerca de cem hectares de floresta. Nas buscas ao veículo do suspeito, no passado dia 30, quando foi detido pela primeira vez, a PJ apreendeu sete isqueiros, que ele usava para atear os fogos.