Um homem foi detido pela Polícia Judiciária, no passado sábado, pela autoria de pelo menos um crime de incêndio florestal, ocorrido no concelho de Vale de Cambra.



Ao que o CM apurou, o suspeito foi surpreendido por um morador próximo do local onde se encontrava. Fugiu de imediato do local num automóvel, mas o mesmo popular apontou a matrícula, que cedeu às autoridades, o que acabou por rapidamente resultar na detenção do alegado incendiário.

Ver comentários