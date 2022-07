Incendiário detido pela PSP por fogo posto na Brandoa

A Polícia de Segurança Pública deteve na terça-feira um homem de 29 anos pelo crime de incêndio florestal, na Brandoa, no município da Amadora.Na sequência de uma atividade diária de patrulhamento direcionada para as áreas verdes e florestais, as autoridades foram acionadas para um incêndio que estaria a lavrar numa zona da freguesia da Brandoa, tendo o alerta sido dado por duas testemunhas que sinalizaram a linha de emergência 112.As testemunhas informaram ainda ter visto um suspeito a abandonar o local onde o incêndio tinha iniciado, de forma rápida e veloz.As autoridades conseguiram desta forma detetar o homem, que apresentava características e roupa que coincidiam com a informação partilhadas pelas testemunhas.O homem tinha na sua posse dois isqueiros, suspeitando-se que correspondam à fonte de ignição utilizada para lançar o fogo.

O detido foi sujeito às devidas formalidades, tendo recolhido depois às salas de detenção a fim de ser presente, durante esta quarta-feira, a 1.º interrogatório judicial de arguido detido onde serão aplicadas as devidas medidas de coação.