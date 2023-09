Ia no próprio carro atear incêndios e levava isqueiros, apesar de não ser fumador. O suspeito, operário da construção civil de 28 anos, com 12.º ano de escolaridade e casado, tinha fascínio pelo fogo.



É suspeito de 20 incêndios em Ponte da Barca, incluindo o de Touvedo, segunda-feira, e outros no perímetro do Gerês, desde abril, mas a PJ de Braga acredita que seja responsável por "várias dezenas" de ignições que têm deflagrado na região nos últimos anos.









