Incendiário reincidente ameaça a mãe e faz chamadas falsas

Um homem de 20 anos foi detido terça-feira em Mirandela, em flagrante, a tentar incendiar mato junto a casas, divulgou ontem a GNR. O suspeito disse que "pretendia pegar fogo a toda a localidade" e tinha "três isqueiros e uma navalha".É "um incendiário reincidente" que provocou um grande fogo florestal em Mirandela e Macedo de Cavaleiros, no verão de 2017, que demorou três dias a ser extinto.A GNR apurou ainda que "ameaça a mãe de morte com uma navalha" e "liga de forma reiterada para o INEM com falsos alarmes".