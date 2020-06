Desde o final de maio até à última quarta-feira, o suspeito, de 45 anos, ateou 13 focos de incêndio junto à área de residência, numa freguesia do concelho de Tondela.Em janeiro tinha também começado vários incêndios no mesmo local. Ontem foi presente a um juiz do Tribunal de Viseu e ficou em prisão preventiva.Para incendiar, o homem, desempregado, usou um isqueiro. Acabou detido pela PJ do Centro. Os fogos só não atingiram proporções mais graves pela rápida intervenção dos bombeiros.