Incêndio ameaça urbanização em Quarteira

Um incêndio que deflagrou numa zona de mato ameaçou, na madrugada de domingo, a urbanização Vila Sol, em Quarteira, no concelho de Loulé.O alerta para o fogo foi dado pela 01h00. As chamas causaram algum alarme porque estavam a consumir uma zona de mato muito perto de habitações, onde existem também muitos pinheiros.O incêndio foi rapidamente extinto por cerca de 20 operacionais dos Bombeiros Municipais de Loulé, Bombeiros Voluntários de Albufeira e Bombeiros Voluntários Cruz Lusa de Faro, apoiados por seis viaturas. A GNR esteve no local.