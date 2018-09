Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio atinge casa de predador sexual

Valter Macário tem aterrorizado moradores e turistas na ilha da Culatra.

Por Tiago Griff e Ana Palma | 01:30

Uma divisão de uma habitação no núcleo dos Hangares da ilha da Culatra, Faro, ficou destruída, após um incêndio que deixou a casa quase inabitável. O proprietário é Valter Macário, um homem com problemas mentais e cadastro por crimes sexuais, acusado de aterrorizar moradores e turistas na ilha.



O alarme foi dado perto da uma da manhã deste domingo e coube aos bombeiros sapadores de Faro extinguir as chamas, com o apoio da Polícia Marítima de Olhão.



Valter Macário, de 31 anos, que esteve preso durante três anos por tentativa de violação a uma turista alemã e foi diagnosticado com esquizofrenia, não se encontrava em casa na altura do incêndio pois, no dia anterior, tinha ido à capitania de Olhão para responder por dois assaltos a casas nos Hangares e foi visto na cidade olhanense durante a noite e no início da madrugada.



"Já não sabemos o que fazer. Há poucos dias andava na ilha todo nu e também tentou agredir uma pessoa. Os casos estão a piorar e ele está a ficar mais violento", disse ao CM José Lezinho, presidente da Associação de Moradores dos Hangares.



A Polícia Judiciária esteve no local a recolher vestígios do incêndio e está agora a investigar o sucedido.



PORMENORES

Cachorros morreram

Dois cachorros de cerca de quatro meses foram encontrados mortos dentro da habitação vítimas, ao que tudo indica, de inalação de fumos. Seis outros cachorros salvaram-se bem como a cadela progenitora dos animais.



Passado criminal

Para além da pena que cumpriu pela tentativa de violação, Valter já foi detido várias vezes pela Polícia Marítima por desacatos na ilha, na maioria das vezes por ameaças com faca. Já esteve várias vezes no serviço de psiquiatria do Hospital de Faro mas não ficou internado.