Incêndio causa danos em loja em Alvaiázere

A GNR está a investigar as causas de um incêndio que, na noite de quarta-feira, danificou grande parte de uma superfície comercial em Ponte Nova, no concelho de Alvaiázere.As chamas tomaram a zona do armazém, onde estavam acondicionados produtos inflamáveis, o que obrigou a Proteção Civil a convocar 98 operacionais para controlar o fogo, que entrou em resolução à 1h00.Durante o combate, um dos bombeiros sofreu uma entorse no pé e teve de ser retirado do local. O espaço, que inclui um restaurante e um supermercado, foi encerrado para que se procedam às limpezas.