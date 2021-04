Um incêndio deflagrou este sábado às 19h20 num café localizado na rua do Memorial, em Alpendorada, Marco de Canaveses. As chamas começaram no exaustor e atingiram o telhado do estabelecimento.



No combate a este fogo estiveram 21 operacionais, que foram apoiados por seis viaturas.





O incêndio foi dado como extinto já perto das 20h00. Não se registaram feridos.