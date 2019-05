Incêndio causa estragos em empresa de sucata no Seixal

Um incêndio causou esta seguda-feira estragos numa empresa de sucata automóvel no Seixal, distrito de Setúbal, sem causar vítimas, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).O alerta para o incêndio, que não causou vítimas, mas apenas estragos, foi dado às 03h07, tendo sido dominado às 06h15, segundo o CDOS de Setúbal."O fogo ficou confinado ao espaço da empresa Transucatas uma vez que não existem mais empresas nas imediações", indicou a fonte.Cerca das 07h20 estavam no local 28 operacionais, com o apoio de 13 veículos.