Incêndio causa nove desalojados em Odivelas

Um incêndio de origens ainda desconhecidas causou ontem extensos danos num prédio de dois andares, situado no bairro da Milharada, Pontinha, Odivelas. Os nove moradores ficaram provisoriamente desalojados.O fogo teve início pelas 05h14, e mobilizou cerca de duas dezenas de Bombeiros da Pontinha, com o apoio de nove viaturas.A nuvem espessa de fumo que se gerou levou à rápida retirada das nove pessoas que residem no imóvel, tendo o incêndio sido extinto em pouco mais de meia hora. Não foram registados feridos.Técnicos da Proteção Civil de Odivelas tentam ajudar os desalojados a encontrar um tecto.