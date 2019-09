Um incêndio com duas frentes ativas deflagrou na madrugada deste sábado numa zona de mato no Casal de Fonte Santa, na Amadora, confirmou aoo comandante dos bombeiros da Amadora.Às 3h00 desta madrugada ainda estavam a ser mobilizados meios e a situação não estava controlada.O alerta foi dado às 2h21 e, de acordo com o site da Proteção Civil, estavam no local às 3h46 44 bombeiros apoiados por 11 carros.Em atualização