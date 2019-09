Incêndio com duas frentes ativas em Tomar mobilizou nove meios aéreos

Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira às 14h37 perto das povoações de Casal Novo e Paio de Avis, no concelho de Tomar, já foi dominado. No local estão ainda 141 operacionais, 38 viaturas e cinco meios aéreos.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o incêndio lavrou em duas frentes, e o combate foi dificultado pelo vento, que soprava com intensidade na zona, situada na freguesia de Serra e Junceira, concelho de Tomar, distrito de Santarém.A fonte adiantou que, até pouco depois das 15h00, não foram consideradas medidas como uma eventual evacuação das duas aldeias existentes na zona.O fogo foi dado como controlado pelas 16h39.