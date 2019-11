Um apartamento ardeu esta quinta-feira, na Moita, deixando uma mulher, de 45 anos, com ferimentos graves e queimaduras pelo corpo.Os Bombeiros Voluntários da Moita e do Barreiro encontram-se no local e o fogo já se encontra dominado.A vítima foi transportada para o Hospital S. José em Lisboa.O apartamento começou a arder por volta das 12h, ao que tudo indica, devido a um curto circuito no termoacumulador.Em atualização