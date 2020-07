Incêndio consome área de eucaliptos em Vila Nova de Milfontes

Um incêndio florestal consumiu este sábado uma área de mato e eucaliptos, perto de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

O alerta foi dado cerca das 14h00 e as chamas consumiram "uma vasta área de pasto, mato e eucaliptos" afirmou ao CM, Maria João Guerreiro, comandante dos Bombeiros de V.N. de Milfontes.

O incêndio ocorreu numa zona florestal perto do parque de campismo do SITAVA, onde na segunda-feira tinham sido devastados 200 hectares de pinheiros, eucaliptos, pasto e mato.

"Vila Nova de Milfontes não é uma zona muito fustigada com incêndios, mas este ano já tivemos aqui alguns incêndios de alguma dimensão, o que me preocupa. Ainda na segunda-feira, tivemos aqui no mesmo local um incêndio bastante grande", afirmou a mesma responsável.

A origem dos dois incêndios ainda está a ser investigada pelos militares da Guarda Nacional Republicana.

No combate às chamas estiveram 90 operacionais, apoiados por 30 viaturas de corporações de bombeiros dos distritos de Beja, Setúbal e Lisboa.

Estiveram ainda presentes, operacionais da AFOSELCA e da GNR.