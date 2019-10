Incêndio consome área de mato e pasto em Sines

Um incêndio consumiu esta terça-feira à tarde uma área de mato e pasto na Terça Parte, freguesia de Porto Covo, concelho de Sines.Segundo Hugo Cruz, Comandante dos Bombeiros de Sines, "o incêndio consumiu uma área com cerca de 1,5 hectares, de pasto, terreno agrícola e povoamento florestal, nunca colocando habitações em perigo."O alerta foi dado ás 13h16, e o incêndio foi considerado controlado às 14h24, iniciando-se de imediato operações de consolidação e rescaldo.No combate às chamas estiveram 38 operacionais, apoiados por 11 veículos, dos Bombeiros de Sines, Santiago do Cacém, Alvalade, Cercal do Alentejo e Odemira.Esteve ainda presente um meio aéreo ligeiro.