Incêndio consome área de mato em Abrantes e mobiliza mais de 200 bombeiros

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira na zona norte do concelho de Abrantes. A zona, de difícil acesso, obrigou a Proteção Civil a convocar mais de duas centenas de bombeiros para o local. Os operacionais contaram com o auxílio de 11 meios aéreos.

A capacidade aérea da Proteção Civil foi a arma que permitiu responder, com sucesso, ao incêndio que teve início pelas cinco horas desta sexta-feira, junto à aldeia de Matagosinha, no concelho de Abrantes.





A zona, que carece de bons acessos para os meios terrestres dos bombeiros conseguirem fazer um trabalho efetivo, tem uma forte concentração de exploração florestal, entrecortada por pequenas povoações no monte.Embora não se tenham registado danos a casas, as chamas aproximaram-se da aldeia de Brescovo, onde deixaram um rasto de cinzas na encosta.A EN2 foi cortada no troço entre Penedo Furado e S. Domingos. Por precaução, a Câmara Municipal de Vila de Rei decidiu também encerrar a praia fluvial de Penedo Furado.O incêndio foi perdendo fulgor durante a tarde, e pelas 20h00, a frente activa estava reduzida a menos de metade da dimensão original. Por volta 21h45, o fogo cedeu ao trabalho dos operacionais e entrou em fase de rescaldo.Durante a noite, os operacionais continuaram no terreno para assegurar o rescaldo.