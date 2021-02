Incêndio consome armazém agrícola em Barcelos

Um incêndio deflagrou na noite desta quinta-feira num armazém agrícola em Barcelos.Ao que oapurou na origem do fogo está num trator que se encontrava dentro do armazém. Na sequênca do incêndio a cobertura ficou totalmente destruída.Dentro do armazem estavam várias máquinas agrícolas avaliadas em centenas de milhares de euros.O proprietário do armazém, um homem de 44 anos, teve que ser assistido no hospital após sofrer uma crise de ansiedade.O incêndio ocorreu por volta das 21h30. No local estiveram operacionais dos bombeiros de Barcelos e Barcelinhos.