Incêndio consome armazém industrial no Montijo

Um incêndio num armazém industrial na Rua Ator Vasco Santana, em Foros do Trapo, Pegões, Montijo, está a ser combatido por 24 operacionais, apoiados por nove viaturas.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros de Canha, o fogo destruiu palha e máquinas que se encontravam no interior do armazém.

As chamas estão a ser combatidas pelos Bombeiros de Canha, Águas de Moura, Palmela, Montijo e Alcochete. Não há registo de vítimas.



Os populares relataram ter ouvido explosões, mas fonte dos bombeiros assegura que as mesmas não estão relacionadas com o incêndio, antes com exercícios militares (que foram anunciados) em curso no Campo de Tiro de Alcochete.



A GNR está no local.O alerta ocorreu cerca das 14h24.