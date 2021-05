Um incêndio está este domingo a consumir o bar Yamba, na Praia do Castelo, Costa da Caparica. Mais de 50 elementos dos bombeiros de Cacilhas, Almada, Trafaria, Seixal e Almada estão no local a combater o fogo que, apesar de ativo, começa a ceder aos meios.No local estão ainda elementos da GNR, Autoridade Marítima e EDP.Não há vítimas a registar e o fogo está a ser dificultado pelas matérias inflamáveis no interior do espaço.O alerta foi dado às 21h52.