Um incêndio deflagrou num canavial, este domingo à noite, na zona do Pragal, em Almada. O fogo consumiu uma barraca de arrumos de ferramentas.



As chamas foram extintas por Bombeiros de Almada, Cacilhas e Trafaria. A Polícia de Segurança Pública também esteve no local. O incêndio não provocou feridos.