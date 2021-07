Incêndio consome camião com madeiras na A23, entre o Fundão e a Covilhã

Um incêndio consumiu esta sexta-feira parte de um camião na A23, no sentido Sul-Norte, entre o Fundão e a Covilhã.Segundo apurou ojunto do CDOS de Castelo Branco, o fogo ficou confinado à cabine do veículo pesado que transportava madeira. De acordo com a mesma fonte, o fogo encontra-se já extinto.Não há feridos a registar. A autoestrada encontra-se cortada no sentido sul-norte, com o trânsito a ser desviado no nó do Fundão Norte.O alerta foi dado pelas 17h46.Para o local foram acionados os bombeiros da Covilhã e do Fundão, num total de 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas.