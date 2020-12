Incêndio consome casa de Nuno Crato

O alerta foi dado já perto das 17h30 desta quarta-feira, pelo próprio antigo ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, que se encontrava em casa com a companheira, em Santo Amaro de Oeiras, quando um violento incêndio deflagrou na cobertura da moradia. O fogo avançou com grande rapidez e foi necessária a criação de um perímetro de segurança pela PSP para que os bombeiros conseguissem combater as chamas em segurança.





“Recebemos o alerta para um incêndio numa cobertura e, ao chegarmos ao local, constatámos que já se desenvolvia com grande intensidade daquela zona para o primeiro piso”, explicou ao CM Ricardo Silva, comandante dos Bombeiros Voluntários de Oeiras, explicando que ninguém ficou ferido e que os danos na estrutura eram extensos. “Não será possível o regresso hoje a casa, nem amanhã possivelmente”, concluiu o responsável da corporação que teve no local 20 operacionais, com sete viaturas.





O CM contactou esta quarta-feira o antigo governante, de 68 anos, que não quis prestar declarações. Nuno Crato foi ministro da Educação e Ciência entre 2011 e 2015, no executivo liderado por Pedro Passos Coelho.