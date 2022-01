Incêndio consome drogaria em Olhão

Uma drogaria em Olhão foi esta segunda-feira de manhã parcialmente consumida pelas chamas. Cerca de 20 bombeiros estiveram no local a combater o fogo. Apesar dos extensos danos materiais, não houve feridos.Segundo oapurou, o incêndio deflagrou pouco depois da loja entrar em funcionamento, pelas 09h00, e as causas estão ainda a ser investigadas pelas autoridades.As chamas afetaram, na maior parte, a zona da receção da drogaria, mas houve vários danos no interior do estabelecimento, situado no rés do chão de um prédio na estrada de Quelfes. O incêndio foi extinto em 15 minutos.