Sem abrigo morre em incêndio que consumiu prédio devoluto na Póvoa de Varzim

Um incêndio num edifício de habitação devoluto na rua das Hortas, no centro da cidade da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, causou, quarta-feira, um morto e um ferido, confirmou à Lusa fonte dos bombeiros voluntários locais.

Segundo a mesma fonte, as duas vítimas, do sexo masculino, seriam sem-abrigo, que pernoitavam no edifico desabitado, e que terão sido surpreendidos pelas chamas.

Os bombeiros da Póvoa de Varzim ainda conseguiram resgatar uma das vítimas do interior do edifício, conduzindo-a para hospital devido a várias queimaduras que sofreu, acabando por localizar a outra já sem vida.

O alerta foi dado às 23h21. Os bombeiros da Póvoa de Varzim encontram-se estão agora a combater as chamas.No local encontram-se 24 operacionais apoiados por nove viaturas.