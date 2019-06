Um incêndio está a consumir a empresa de transportes Transmaia, na, Trofa, distrito do Porto, ao início da madrugada desta quinta-feira.Ao que oapurou, as chamas já atingiram pelo menos nove viaturas.O combate ao fogo está a ser dificultado pelo material altamente inflamável que está dentro da empresa.O alerta foi dado às 23h46 de quarta-feira e no local encontram-se 47 operacionais apoiados por 16 viaturas.Cerca das 01h27, o incêndio já se encontrava em fase de resolução.Em atualização