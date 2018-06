Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio consome fábrica de pão em Guimarães

Fogo aconteceu na madrugada deste sábado, na Rua de São Tomé, em Abação.

09:32

Um incêndio deflagrou esta madrugada de sábado na fábrica da padaria 'São Tomé', na Rua de São Tomé, em Abação, no concelho de Guimarães.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, o alerta foi dado às 01h19 e no local estiveram 24 bombeiros, acompanhados por seis viaturas.



Do fogo resultou a destruição totl da zona de fabricação de padaria e a destruição parcial da zona de fabricação e loja de pastelaria.



O incêndio foi extinto por volta das 05h05.



No local estiveram os Bombeiros Voluntáros de Guimarães e a equipa da GNR. As causas do incêndio ainda estão por apurar.