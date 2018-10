Cerca de 70 bombeiros combatem fogo na empresa Limpária.

11:46

Cerca de 70 bombeiros estão no combate a um incêndio na fábrica da empresa Limpária, em Cesar, Oliveira de Azeméis.



Estão 24 veículos no apoio ao combate às chamas.



O fogo deflagrou no exterior das instalações.

Desconhecem-se, para já, as causas desta ocorrência.