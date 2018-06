Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio consome habitação em Gondomar

Origem das chamas é ainda desconhecida.

08:37

Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira cerca das 07h00 está a consumir uma habitação unifamiliar em Foz do Sousa, concelho de Gondomar, segundo apurou o CM junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS).



O local é constituído por casas devolutas e ardeu mais do que uma dessas habitações, sendo que pelo menos uma estava habitada, de acordo com comando distrital da GNR.



Ainda não é clara a origem do fogo e sabe-se que a casa está tomada pelas chamas.



A combater as chamas estão as corporações de bombeiros voluntários de São Pedro da Cova, Gondomar, Valbom com 28 homens e nove viaturas. No local está ainda a GNR de Gondomar.



De acordo com a fonte, não há feridos a registar.