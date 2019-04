Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio consome oficina de automóveis em Rio Tinto

Foram mobilizados para o local os bombeiros da Areosa, Gondomar, São Pedro da Cova e Valbom.

09:53

Um incêndio deflagrou na manhã desta quarta-feira numa oficina de automóveis em Rio Tinto.



De acordo com a Proteção Civil, o alerta foi dado às 08h26.



Foram mobilizados para o local os bombeiros da Areosa, Gondomar, São Pedro da Cova e Valbom, num total de 23 operacionais apoiados por nove viaturas.



O fogo já se encontra dominado e não há vítimas a registar, disse à Lusa fonde do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



A fonte do CDOS disse não ser ainda possível contabilizar o número de viaturas que se encontram dentro da oficina e que terão sido destruídas pelas chamas.



