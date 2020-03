Incêndio consome parte superior de prédio no Miratejo

Um foco de incêndio deflagrou, pelas 14h15 deste domingo, na cozinha de um apartamento situado no 12.º andar de um prédio no Miratejo, concelho do Seixal.

Os dois moradores do imóvel deram o alerta, e fizeram mobilizar para o local 24 operacionais e 8 viaturas, das corporações de Cacilhas, Almada e Seixal, e ainda da PSP.

O incêndio já está dado como extinto, procedendo agora os bombeiros a uma vistoria para verificar se o apartamento pode permanecer habitável.

Não há feridos a registar.