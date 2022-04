Incêndio consome pavilhão de aviário no concelho de Celorico da Beira

Um incêndio consumiu este domingo um pavilhão de um aviário no concelho de Celorico da Beira, distrito da Guarda, causando a morte a "cerca de 10 mil galinhas", informou fonte dos bombeiros locais.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Celorico da Beira, Carlos Almeida, o incêndio consumiu um dos quatro pavilhões de um aviário em Lajeosa do Mondego.

"Ainda se salvaram algumas, mas devem ter morrido cerca de 10 mil galinhas", acrescentou.

Em declarações à Lusa, Carlos Almeida revelou que os bombeiros sentiram dificuldades no acesso ao aviário e ainda no combate às chamas, devido ao material que compunha a cobertura do pavilhão.

"Conseguimos circunscrever as chamas a um pavilhão, apesar da cobertura ser de espuma em poliuretano e de propagação altamente combustível. Também libertou gases que dificultavam a visibilidade", explicou.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o incêndio foi dado às 07h41.

No terreno estiveram 28 elementos dos bombeiros, apoiados por 10 viaturas.